KRALENDIJK – De vaccinatie leuzen #BANBAKUNÁ en #BONBAKUNÁ kunnen nu op facebook als kader voor profielfoto’s worden gebruikt.

De slogans zijn door de afdeling Communicatie van het OLB bedacht voor de vaccinatiecampagne. #BANBAKUNÁ, ‘laten wij ons vaccineren’ en #BONBAKUNÁ zijn ook op t-shirts afgedrukt. #BONBAKUNÁ is voor het moment waarop mensen beide prikken hebben gehad en dus ‘goed gevaccineerd’ zijn. Ook geeft #BONBAKUNÁ een knipoog naar de mensen die gevaccineerd zijn op Bonaire.

Samen met de gebruikers van deze kaders wordt op deze manier de boodschap op een leuke en duidelijke manier gedeeld.

Wat je moet doen om de kaders bij je profielfoto te plaatsen: Open je persoonlijke facebookpagina en ga naar profielfoto. Klik op de profielfoto, er verschijnen een aantal opties. Kies voor de optie ‘toevoegen kader’. Ga dan naar de grijze zoekbalk en tik: #Banbakuná of #Bonbakuná in. Je krijgt dan verschillende opties, bijvoorbeeld hoe je dit kader kunt gebruiken of hoe lang je het kader om je profielfoto heen wilt hebben. Maak je keuze en voeg het kader aan de profielfoto toe. Sla tot slot de keuze op.