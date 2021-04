Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 135 medewerkers. Zij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar een verantwoordelijke en zelfstandige Water Support Engineer

Functie

Ressorteert onder de Technical Support & Procurement Coordinator;

Geeft leiding aan de Planner Water en de Drafting Technician Water;

Coördineert en begeleidt de dagelijkse werkzaamheden gerelateerd aan de aanpassingen en innovatie van de waterinfrastructuur;

Stelt in samenspraak met de productie- en distributieafdelingen lange termijn onderhouds- en inspectieprogramma’s op;

Is verantwoordelijk voor de gedetailleerde engineering van innovatieve waterprojecten en aansluitingsopdrachten en waar mogelijk maakt gebruik van bestaande software en programma’s;

Geeft technisch advies bij grote en complexe waterprojecten en op het gebied van netbeheer en netwerkmonitoring;

Verzamelt, analyseert en verwerkt informatie betreffende de waterproductie en de water infrastructuur. Doet op basis hiervan aanbevelingen en werkt toekomstige werkzaamheden en projecten uit;

Maakt deel uit van projectteams en fungeert hierbij soms als projectleider. Levert een bijdrage aan de totstandkoming van kostprijscalculaties, begrotingen, business case, technische berekeningen, schetsen, werkplannen en bestekken;

Ondersteunt de totstandkoming van een jaarlijks onderhouds- en inspectieplan voor de technische infrastructuur. Levert een bijdrage aan de uitvoering van de plannen;

Ondersteunt BU Water bij het opstellen van onder meer technische jaarverslagen, KCD-rapportages, betrouwbaarheidscijfers, projectvoorstellen, KPI’s en begrotingen.

Functie-eisen

Afgeronde HBO-opleiding richting Watertechniek, Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar;

Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

Financieel inzicht en kennis van risicobeheer, budgetcontrole en veiligheids- en milieunormen;

Kennis van waterproductie-, waterdistributie-, product- en materiaalbewerkingsprocessen met de bijbehorende technische en operationele normen;

Goede communicatieve, onderhandelings-, advies-, en rapportage vaardigheden;

Ruime kennis van de voor de functie relevante computerapplicaties;

Kennis van en ervaring met Asset Management en Project Management;

Persoonlijke eigenschappen zoals kwaliteitsbewust, resultaatgericht, proactief, analytisch, innovatief, georganiseerd en stressbestendig;

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiaments.

Sollicitatie

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 12 april 2021 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected].