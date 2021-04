Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 135 medewerkers. Zij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar een flexibele ICT Assistant

Functie

Ressorteert onder de ICT Manager;

Vervult de rol van Netwerkondersteuner en helpdeskmedewerker en draait mee in de Servicedesk;

Draagt zorg voor de patchruimtes, de installatie, verzorgt systeemkasten en patchkasten en bekabeling hiervan en draagt bij aan de technische betrouwbaarheid/beschikbaarheid van het netwerk;

Installeert, inspecteert en onderhoud antennesystemen waaronder WIFI, Straal en andere RF systemen;

Beheer van het ICT magazijn;

Draagt bij aan het technisch beheer en het onderhoud van de website;

Assisteert binnen de projecten bij de inzet en het beheer van netwerk en firewalls;

Draag een bijdrage aan het monitoren van netwerken en firewalls en andere primaire systemen middels DNA en Nagio’s;

Heeft enig affiniteit met Cybersecurity en handhaven van de Policy’s hiervan;

Verzorgt de multifunctionele printers en IP-telefoons en centrale;

Helpt gebruikers bij de toepassing en het gebruik van ICT voorzieningen;

Helpt bij het voorkomen, opsporen en verhelpen van storingen aan hardware en software;

Levert input voor richtlijnen, procedures en kwaliteitseisen voor het gebruik, beheer, bestellingen en administratie van (industriële)netwerksystemen;

Het draaien van ICT storingsdiensten na werktijd.

Functie-eisen

Afgeronde MBO-opleiding niveau 4, richting netwerkbeheer of vergelijkbaar;

Enkele jaren ervaring in een relevante functie;

Ruime kennis van de voor de functie relevante netwerken zowel bekabeld als draadloos, Glasvezel technieken en UTP, industriële netwerken en RTU’s, besturingssystemen en computerapplicaties;

Geen 8 tot 5 mentaliteit en is bereid piket diensten te draaien;

In bezit zijnde van rijbewijs B en eigen vervoer;

Uitstekende analytische, communicatieve en presentatie vaardigheden;

Abstractievermogen en inzicht in de samenhang van kernprocessen;

Persoonlijke eigenschappen als stressbestendig, accuraat, klantvriendelijk, discreet en proactief;

Beheersing van de talen: Nederlands, Papiaments en Engels.

Sollicitatie

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 9 april 2021 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected]