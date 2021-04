HILVERSUM – BVN, de publieke tv-zender voor Nederlandstaligen buiten Nederland en Vlaanderen, gaat vanaf 1 juli verder met een 100% Nederlandse NPO-programmering.

Het samenwerkingsverband met de Belgen wordt de komende maanden afgebouwd. Het Vlaamse aanbod is dan alleen nog te zien digitaal te zien via platformen van de Belgische VRT. De naam BVN blijft bestaan en verwijst vanaf 1 juli naar het ‘Beste Van NPO’. BVN wordt sinds 2015 wereldwijd via internet gratis aangeboden.