2 Gedeeld

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Op zondag 4 april kreeg de politiecentrale melding dat er een auto in brand stond bij een woning aan de Kaya Mango. Bij aankomst van de brandweer had de bewoner de brand geblust en ging de brandweer over tot het nablussen. Het betrof een auto die niet meer gebruikt wordt waarin een nest met papierwespen zich zou bevinden. Dit nest wilde de bewoner in brand steken waardoor de auto per ongeluk brand vatte. Er raakte niemand gewond.

Op maandag 5 april kwam een brandmelding binnen op het erf van een autosloperijbedrijf aan de Kaya Marowijne. Er bleken enkele voertuigen in brand te staan en er was ook gevaar voor een eventuele bosbrand. Twee brandweerwagens kwamen ter plekke en blusten de brand. Oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond.

Op zaterdag 3 april kwam een brandmelding binnen van een mondi in brand ter hoogte van Den Stashi. Paletten en gras was in brand. De brandweer bluste de brand en er raakte niemand gewond. Oorzaak van de brand wordt onderzocht.