14 Gedeeld

KRALENDIJK – Op 5 april 2021 zijn er 225 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Van de 18 binnengekomen testresultaten waren 6 positief. Eén persoon is hersteld van Covid-19, 2 personen zijn overleden.

Er verblijven in totaal 22 personen in het ziekenhuis door Covid-19. 16 personen zijn in het ziekenhuis op Bonaire, waarvan 5 met intensieve zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis op Aruba en 5 in het ziekenhuis in Colombia. Directeur van Radio Live 99, Aimed Ayubi, had COVID-19 en is gelukkig weer hersteld en weer terug op Bonaire.

Het Openbaar Lichaam heeft gisteren abusievelijk gemeld dat er 74 in plaats van 34 mensen waren hersteld. Het aantal actieve gevallen had 222 moeten zijn en is vandaag gecorrigeerd.