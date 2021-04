42 Gedeeld

WILLEMSTAD – Dit paasweekend zijn in totaal twintig Nederlandse artsen en verplegers naar Curaçao gevlogen om ziekenhuizen te helpen met de coronazorg. Ook gaan ze de lokale GGD ondersteunen om het vaccinatietempo te verhogen.

Het gaat om zestien verpleegkundigen en vier artsen, van wie er twee specifiek voor de GGD werken. Zij zullen helpen met het vaccineren, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In de komende dagen gaan nog zeven artsen en twee verpleegkundigen naar het eiland, waar het dagelijkse aantal besmettingen erg hoog ligt. Ook komen er veel mensen met corona in het ziekenhuis terecht. Curaçao kampt met relatief het grootste aantal besmettingen ter wereld. Daarom staat Nederland het land ook bij met medische apparatuur, zoals beademingsapparaten.

“Het is nogal wat om zo snel de knoop door te hakken om je leven in Nederland te pauzeren en mensen op Curaçao te gaan helpen in moeilijke omstandigheden”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij prijst het personeel dat bereid is dit “intensieve werk” te doen. “Het voelt voor mij als een daad van naastenliefde dat zoveel verplegers en artsen dat doen tijdens deze paasdagen.”

De komende tijd komen ook uit de Verenigde Staten nog artsen en verpleegkundigen over, onder anderen ic-verplegers.