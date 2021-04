10 Gedeeld

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website vergemakkelijkt informatie-uitwisseling, niet alleen tussen de leden van het natuurbeschermingsnetwerk, maar ook voor het grote publiek.

De nieuwe website bevat verschillende interactieve informatieportalen die informatie-uitwisseling over natuurbehoud, beheer, onderzoek, monitoring en educatieve projecten binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk veel toegankelijker maken.

Interactief nieuws platform

Op de nieuwe website kunnen lezers het laatste natuurnieuws vinden met een focus op onderzoeks- en monitoringprojecten via een volledig interactief nieuwsplatform, BioNews. Hoewel de website zelf in het Engels is, zijn verschillende natuurnieuwsberichten in het Papiamento, Papiamentu en Nederlands vertaald en op de website beschikbaar. BioNews wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurbescherming in het Caribische deel van het Koninkrijk

Lezers kunnen kennis maken met de leden van het DCNA-netwerk en het DCNA-secretariaat op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook een interactief overzicht van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten op de zes eilanden is te vinden op de nieuwe website. Ook wordt een overzicht gegeven van de verschillende natuur- en milieuwetgeving en educatieve projecten.

Bezoekers van de site hebben ook toegang tot data, publicaties en rapporten doordat de website direct gekoppeld is aan regionale databases, waaronder de Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD), en links naar websites van DCNA-leden en partners.

Documenten die specifiek zijn voor DCNA, zoals de managementsuccesrapporten voor de beschermde gebiedsbeheerorganisaties voor alle zes eilanden, zijn ook beschikbaar. Net als manieren voor bewoners en toeristen om betrokken te zijn in natuurbehoud en bescherming op hun respectieve eilanden door middel van vacatures, vrijwilligerswerk, natuurwaarnemingen te rapporteren en mogelijke partnerschappen.

“Ik wil graag Bram Perry, Deviate Design en Coastal Dynamics extra bedanken, voor hun hulp bij het ontwikkelen van de website. En niet te vergeten de bijdragers van de DCNA-foto database die ons helpen om de prachtige natuur van de Caribische eilanden op onze nieuwe website te laten zien. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de nieuwe website en meer te weten komt over natuurbehoud in het Caribisch deel van het Koninkrijk ”, aldus Tineke van Bussel, DCNA Research and Communications Officer en projectleider van de nieuwe website.

De nieuwe DCNA-website www.dcnanature.org is mogelijk gemaakt met de voortdurende steun van de Nationale Postcode Loterij.