14 Gedeeld

KRALENDIJK – Het begin van de week verliep rustig volgens het Korps Politie Caribisch Nederland. Horecagelegenheden voldeden allemaal aan de sluitingstijd van 20.00 uur.

Een persoon werd aangehouden wegens samenscholing en het niet voldoen aan vorderingen van de politie en voor verzet tijdens aanhouding. Er werden 5 processen verbaal gegeven voor het overtreden van de avondklok en voor het nuttigen en het voor handen hebben van alcohol in het openbaar.

Brand

Omstreeks 20.45 uur op dinsdag 30 maart kreeg de politiecentrale melding over een woningbrand aan de Kaya Flamboyan. De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond maar de materiële schade is wel groot. De woning is niet meer bewoonbaar. De brandweer start een onderzoek naar de oorzaak van de brand.