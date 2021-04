Volgens dokter Marian Luinstra Passchier lijkt het aantal positieve testen in een dalende lijn te zitten na de grootste uitbraak ooit op Bonaire. “We hebben nu een grote uitbraak op Bonaire, vorige uitbraken waren klein in vergelijking met wat we zien in maart. Het virus wordt nu overal in de samenleving aangetroffen.

Er zijn minder positieve testen, maar dit komt vooral omdat minder mensen zich laten testen. Pas wanneer meer mensen testen en de grafiek een dalende lijn blijft tonen weten we dat we op de juiste weg zijn.” Aldus de dokter.

De uitbraak begon met jonge mensen van 20 tot 40 jaar in de eerste week van maart. Daarna begon de verspreiding op het werk, in gezinnen en tussen vrienden. Toen waren de besmettingen ook in de leeftijd tussen 40 en 60 jaar. Dit was in de tweede en derde week goed zichtbaar.

Het aantal mensen dat opgenomen moet worden stijgt nog steeds. Daarom worden mensen nu naar Colombia gebracht. Het ziekenhuis op Aruba en Curaçao is vol.