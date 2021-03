De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Van de 75 binnengekomen testresultaten op Bonaire waren er 27 positief.

Er verblijven in totaal 18 personen in het ziekenhuis door Covid-19. Zestien personen verblijven in het ziekenhuis op Bonaire waarvan vijf op de afdeling intensieve zorg. Eén persoon ligt in het ziekenhuis op Curaçao en één in het ziekenhuis op Aruba. Ook zijn er weer 43 mensen hersteld.

Op 30 maart 2021 zijn er 355 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire.

Aruba

Op Aruba zijn wederom drie mensen overleden die positief getest waren. Het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis komt daarmee op 85 mensen te staan.

Gisteren zijn er op Aruba 887 mensen getest en 78 mensen hebben een positief resultaat.

Er liggen nu 43 mensen die positief getest zijn in het ziekenhuis op Aruba. Van hen liggen er elf op de intensive care afdeling. Ook zijn er weer 27 mensen hersteld.

Aruba heeft nu 654 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Eergisteren zijn er opnieuw drie mensen overleden op Curaçao als gevolg van corona. In negen dagen tijd zijn er al elf mensen bezweken aan het virus. De teller staat sinds het begin van de coronacrisis op 33 overledenen.

Gisteren zijn er 158 personen positief getest op Curaçao, op een totaal van 1301 afgenomen coronatesten. De testratio is derhalve 12,1 procent. Iets lager dan de afgelopen dagen.

Er liggen nu 92 mensen die positief getest zijn in het ziekenhuis, van wie 33 op de intensive care. Er ligt daar ook één patiënt uit Bonaire, die gerekend wordt tot de statistieken daar.

Het aantal actieve cases op Curaçao is nu 2651.