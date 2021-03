KRALENDIJK – Een persoon is naar Fundashon Mariadal gebracht nadat deze een reactie kreeg op een test met een kleine hoeveelheid vaccin. Het ging om een proefdosis. Dit gebeurde dinsdagmorgen in de priklocatie Sporthal.

De persoon heeft gistermiddag het ziekenhuis weer verlaten. Door de medische voorgeschiedenis is in overleg met de persoon besloten om een kleine hoeveelheid van het vaccin te geven. Dit gebeurde door de arts in de artsenkamer in het sportcomplex.

Het doel was om te kijken of het verstandig was om de persoon de prik met de normale hoeveelheid vaccin te geven. De proefdosis die de persoon kreeg, gaf echter een reactie.

De arts heeft toen, volgens de medische regels van het RIVM voor dit vaccin, de persoon behandeld in het sportcentrum. Volgens deze regels moest de persoon ook naar het ziekenhuis voor observatie.

Dit voorval geeft aan dat het belangrijk is om de gezondheidsverklaring goed in te vullen. Als iemand een medische voorgeschiedenis heeft, kan de dokter op de priklocatie met de persoon bespreken wat er gedaan kan worden. Dit gesprek vindt plaats voordat iemand wordt geprikt.

De gezondheidsverklaring is ook belangrijk omdat de dokter aan de hand daarvan beoordeelt of het nodig is om uit voorzorg maatregelen te nemen. Dat is gisteren ook gebeurd.