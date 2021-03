KRALENDIJK – In een bericht van Selibon, wil het management opheldering geven over meerdere berichten die via sociale media en de lokale pers rondgaan dat Selibon hun medewerkers verplicht een vaccinatie te nemen.

In de berichten die rondgaan via de sociale media worden verschillende namen van medewerkers genoemd en er wordt vermeld dat Selibon NV hen verplicht zich te laten vaccineren. Het management van Selibon NV weerspreekt al deze berichten. Op geen enkel moment hebben zij medewerkers verplicht om zich te laten vaccineren.

Wel heeft Selibon vanaf het begin van de COVID-19 pandemie ervoor gezorgd om medewerkers voortdurend te informeren dat het essentieel is om zich op een veilige manier te beschermen tegen het COVID-19 virus. Selibon NV heeft als vitaal bedrijf toestemming gekregen voorrang te krijgen bij de vaccinatie van de medewerkers.

Zij hebben een gedetailleerde informatiesessie gegeven aan alle medewerkers over deze vaccinatie. De vaccinatie is geheel vrijwillig. Hoewel de vaccinatie vrijwillig is, doet Selibon NV een dringend beroep op alle medewerkers en moedigt hen aan om zich te laten vaccineren om op die manier zichzelf en de hele Bonairiaanse gemeenschap te beschermen.