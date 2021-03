Kralendijk – Felicia Schütte is één van de negen “Portrait Master Fellows” ter wereld. Dat is de hoogste titel voor portretfotografie. De fotografe won de eerste prijs voor kinder- en zwangerschapsportretten tijdens de Awards &Accreditation competitie van de grootste portretten platform “The Portrait Masters.”

Vijf juryleden beoordeelden ruim elf duizend portretten. Daarvan wonnen 412 inzendingen een zilveren prijs. Maar zestien portretten kregen een gouden onderscheiding.

In 2019 zette Schütte Bonaire op de internationale kaart van de portretfotografie. Toen werd ze als “Portrait Master Associate” benoemd. In januari 2020 kreeg ze de titel “Portrait Master” en won ze de eerste en tweede prijs voor zwangerschapsfotografie. Ze is nu al twee jaar verkozen tot zwangerschapsfotograaf van het jaar.

“Jaren geleden, toen ik alleen maar als architecte werkte, had ik mij nooit kunnen voorstellen dat ik zo een gepassioneerde portretfotografe zou worden. Iemand vastleggen lijkt misschien oppervlakkig, maar dat is het zeker niet. Voor mij gaat het om de safe space, om het begeleiden van iemand bij het portretproces en het terugkijken naar zichzelf. De gecreëerde plaatjes zijn niet anders dan een intieme reis – één van vertrouwen, zelfontdekking en empowerment. Het is een reis om onszelf te zien zoals we werkelijk zijn”, aldus Schütte.