SINT-EUSTATIUS – Alle honden op het eiland Sint-Eustatius moeten gechipt zijn. Het doel is om het groeiende probleem van zwerfhonden te helpen aanpakken. De microchipservice is gratis.

Het systeem biedt essentiële statistieken over het aantal en het type honden dat op het eiland is. Ook als een hond vermist is of betrokken is bij een ongeval, kan het dier worden geïdentificeerd door middel van een chip.

Ook helpt het systeem bij een ziekte-uitbraak. Een groot aantal honden op het eiland is nog steeds niet geregistreerd. Daarom loopt er op het eiland nu een campagne om alle hondenbezitters aan te moedigen hun honden mee te nemen om gratis te chippen.