Binnen het OLB wordt met het programma Betrouwbaar Openbaar Bestuur Bonaire (BOBB) structureel gewerkt aan de verbetering van de integriteit van onze organisatie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een belangrijk onderwerp, dat door de Eilandsraad is omarmd. De Gezaghebber speelt een belangrijke rol in dit programma als hoeder van de integriteit. Wil je hier een belangrijke bijdrage aan leveren? Lees dan snel verder!

WAT GA JE DOEN?

Als integriteitscoördinator word je samen met je collega het eerste aanspreekpunt op het gebied van integriteit voor het bestuur, directeuren, leidinggevenden en medewerkers. Je adviseert rechtstreeks de Gezaghebber over de aanpak van meldingen en coördineert de integriteitsonderzoeken. Daarnaast lever je een actieve bijdrage op het gebied van bewustwording van integriteit binnen onze organisatie. Dit doe je onder andere door het coördineren en geven van voorlichting en trainingen.

De functie is nieuw in de organisatie, dus je hoeft dit niet vanaf het begin zelfstandig te kunnen. Je krijgt een aanvullende opleiding en training-on-the-job van internationale specialisten binnen het programma BOBB. En uiteraard is coaching en supervisie hier een onderdeel van.

In het programma BOBB ga je een sleutelrol vervullen in de verdere stappen op het gebied van integriteit, zowel tijdens als na afloop van het programma. Zo start je bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een protocol voor het omgaan met meldingen en het doen van zorgvuldig onderzoek. Aan het eind van je opleiding ben je in staat om eenvoudige onderzoeken zelf uit te voeren. Voor meer complexe zaken fungeer je als opdrachtgever naar externen die worden ingehuurd. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s op dit vakgebied bij RCN en bureaus integriteit in de Caribische regio. In de handreiking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten lees je meer over de rol en taken van een integriteitscoördinator in een (bijzondere) gemeente: https://vng.nl/files/vng/20141105-integriteit-handreiking-rol-en-taken.pdf

WAT VRAGEN WIJ?

Je hebt een aanstekelijke drive, bent verbindend, kritisch en authentiek. Hierbij beschik je over een constructieve en oplossingsgerichte manier van werken. Je bent gewend om op stressvolle momenten rustig te blijven en weet rekening te houden met alle in het geding zijnde belangen. Hierbij sta je stevig in je schoenen en laat je een tegengeluid horen wanneer dat nodig is.

Je hebt een HBO+/universitair opleidings- of werkniveau. Daarnaast heb je minimaal vier jaar werkervaring en beheers je zowel mondeling als schriftelijk Nederlands en Papiamentu. Je bent geïnteresseerd in het onderwerp integriteit: specifieke kennis leren we je tijdens de opleiding.

Wij zijn op zoek naar een integriteitscoördinator voor 20 uur per week. Je vormt samen met een andere integriteitscoördinator een complementair duo, zowel qua competenties, als qua leeftijd, sekse en achtergrond.

WAT BIEDEN WIJ?

Interne medewerkers met een vaste aanstelling, behouden hun vaste aanstelling;

Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, schaal 10/11 met mogelijke uitloop naar schaal 12 (de functie is nog in ontwikkeling en wordt later definitief vastgesteld);

Een geweldige opleidingskans van internationale specialisten binnen het programma BOBB.

GEÏNTERESSEERD?

We ontvangen graag jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 16 april 2021 via [email protected]. Reserveer 23 april 2021 alvast in je agenda voor een 1e selectiegesprek. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Bij vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande telefoonnummers.

Kabinetschef

Machteld Klaassen

715 5330 (ext. 5374)

Eilandsecretaris

Wendy Pelk

715 5330 (ext. 1200)