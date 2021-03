17 Gedeeld

KRALENDIJK – Politie, Marechaussee en Toezicht en Handhaving hebben wederom geconstateerd dat afgelopen weekend horecagelegenheden en personen zich niet aan de maatregelen hebben gehouden.

Vrijdag en zaterdag

Enkele horecagelegenheden waren nog open na 20:00 uur voor de verkoop van voedsel en/of drank. De gelegenheden werden tot nader orde door het personeel van Toezicht en Handhaving gesloten.

Overtreding avondklok

Het team constateerde dat ondanks de avondklok van 21.00 uur, er toch mensen in hun auto’s op straat waren. Een totaal van 25 personen kreeg een proces verbaal voor het overtreden van de avondklok.

Vandalisme en baldadigheid

Tijdens de avondklok werd er een bierfles naar een langsrijdende patrouille gegooid. Tijdens het aanspreken werd er verbaal agressief gereageerd. Er waren meerder mensen ter plaatste. Er werd een aanhouding verricht wegens belediging van een ambtenaar in functie. Ook werden er vijf personen aangehouden wegens openlijke geweldpleging, geweld, bedreiging en verzet tegen een ambtenaar in functie, het niet voldoen aan vorderingen van de politie, belediging van een ambtenaar in functie, mishandeling met voorbedachte rade en mishandeling met een wapen.

Samenscholing en alcoholverbod

Op zaterdagmiddag werden de stranden gecontroleerd op samenscholing en alcoholconsumptie. Bij een strand aan de zuidelijke kant werden 15 mensen weggestuurd. Bij twee stranden werden mensen aangetroffen met alcoholische dranken. Zij kregen een proces verbaal. Er werd ook een proces verbaal gegeven aan een persoon die karko schelpen bij zich had. Bij twee kunukus werden een groep van 25 personen en een groep van 10 personen bekeurd voor samenscholing en het nuttigen van alcohol. Bij een woning werd ook een groep van 10 personen aangetroffen. Zij kregen een proces verbaal voor het nuttigen van alcohol.

Overtreding Opiumwet

Er werd een man op straat aangetroffen met harddrugs op zak. De drugs werd in beslag genomen en de man is aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES en ook kreeg hij een proces verbaal voor het overtreden van de avondklok.

Diverse brandstichtingen

Vrijdag avond kwam er melding van een brandstichting binnen in de omgeving van de Skol Amplio Papa Cornes. De brandweer bluste de brand en er raakte niemand gewond.

Zaterdag kwam ook een melding van brand op het terrein van de luchthaven binnen. De brand bleek buiten te zijn gestart en was binnen het hek aan het doorbranden. De brandweer bluste de brand en er raakt niemand gewond.

Zondag

Bij de controle in diverse wijken werden 40 processen verbaal gegeven voor het overtreden van de noodverordening en werden er twee personen aangehouden.

Het multidisciplinair team zal de komende periode actief blijven handhaven. Bij het niet naleven van de noodverordening zal er een proces verbaal worden uitgeschreven.