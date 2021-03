Foto WEB Bonaire

KRALENDIJK – Opnieuw is een deel van de Kaya Gobernador N. Debrot afgesloten vanwege graafwerkzaamheden door Water –en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB). Het werk is het vernieuwen van de leidingen die gezuiverde afvalwater terug moet transporteren naar hotels.

Datum: zaterdag 27 maart –vrijdag 23 april 2021 Tijd: 06:00 uur ‘s morgens – 19:00 uur ‘s avonds

Het betreft graafwerkzaamheden tussen de rotonde van Hato en Kaya Carlos A Nicolaas. In verband met bovengenoemde werkzaamheden zal Kaya Gobernador N. Debrot in fases gedeeltelijk worden afgesloten in één richting.

Doorgaand verkeer vanaf Hato richting Playa zal worden omgeleid via Kaya Amstedam, het verkeer vanaf Playa richting Hato kan gebruik maken via de Kaya Gobernador N. Debrot. De omleidingsroute zal doormiddel van borden op locatie worden aangeven. Automobilisten wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de alternatieve routes, ook de automobilisten vanaf Playa richting Hato.

In verband met deze werkzaamheden is het mogelijk dat buurtbewoners tijdelijk stof- en geluidsoverlast ervaren. Uiteraard blijft Kaya Gobernador N. Debrot toegankelijk voor bestemmingsverkeer.