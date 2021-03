CARIBISCH NEDERLAND – Afgelopen week is het gebruik van e-Health gelanceerd bij Mental Health Caribbean. e-Health is het gebruik van internet en digitale middelen om de behandeling van cliënten te ondersteunen. Hiermee overstijgt het de grenzen van de eilanden en kunnen cliënten specialistische zorg krijgen, ongeacht op welke eiland ze wonen.

Een gedeelte van het online aanbod voor kinderen en volwassene wordt vertaald en aangepast voor gebruik in het Papiamentu. Deze innovatieve ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg is een primeur voor het Caribisch gebied.

Stel je voor, na je sessie met een psycholoog zit je hoofd nog vol met alles wat er besproken is. Met e-Health heb je nog rustig de kans om informatie thuis of op je telefoon te bekijken. Ook kan je opdrachten invullen om zo bij de volgende sessie er wat dieper op in te kunnen gaan. Dit is een voorbeeld van hoe e-Health de zorg ondersteunt en effectiever maakt. e-Health is een wetenschappelijk bewezen manier van behandelen, aanvullend aan traditionele face-to-face behandelingen.

De training voor het gebruik van e-Health werd gegeven door aanbieder Therapieland. Voor volledige aansluiting worden een aantal programma’s in samenwerking met Therapieland naar het Caribische context aangepast en vertaald naar het Papiamentu en (gesproken) Caribisch Engels.

“De essentie van het project is om via e-Health de nodige zorg voor iedereen toegankelijker te maken. Dat betekent dat we een hoge prioriteit stellen aan het ontwikkelen van o.a. Papiamentstalige programma’s. Niet alleen de vertaling van de tekst is hierbij van belang, maar vooral het zich kunnen herkennen in het verhaal met begeleiding van een Caribische videotherapeut. Zodat uiteindelijk een grotere groep kan genieten van effectievere zorg”, aldus Krista Oplaat, projectleider en beleidsmedewerker MHC.

Therapieland biedt een uitgebreid aanbod aan e-Health mogelijkheden voor de geestelijke gezondheidszorg. Bij MHC zal e-Health gebruikt worden om opdrachten en heldere informatie aan de client en zijn omgeving te bieden. Dit maakt de behandeltrajecten effectiever en helpt de client méér uit de behandeling te halen.

Door e-Health te combineren met reguliere zorg, kan de zorgprofessional van MHC altijd bieden wat de cliënt nodig heeft – op welke plek dan ook.