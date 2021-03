Er wordt al weken over gesproken. Bonaire zou tot wel 800 mensen per dag kunnen vaccineren. Het aantal priklijnen zou verdubbeld of zelfs verdriedubbeld kunnen worden. ‘Kunnen’. Want het gebeurde tot zover niet. Tot afgelopen week was de aangevoerde reden een tekort aan benodigd vaccin.

Het argument van het tekort aan vaccin werd met de aankomst, afgelopen week, van 11.700 vaccins overtuigend weggenomen. De extra vaccins, die al vanaf dinsdag jl. op het eiland zijn, hebben echter nog niet geleid tot één extra injectie. En we zijn alweer 5 onbenutte dagen verder.

Gezaghebber Rijna toont zich ambitieus. “Van de 16.000 volwassenen op het eiland wil ik 75 procent vóór 1 juni volledig, dus dubbel ingeënt zien”, vertelde de eerste burger onder ander tegen Bonaire.nu.

De teller staat, sinds vrijdagavond, op 3.670 mensen die de eerste prik hebben ontvangen. Dat is 23% van de beoogde doelgroep. Internationaal gezien, nog niet eens zo’n heel slechte score. 741 personen hebben beide injecties met het Pfizervaccin al ontvangen. Dat is zo’n 4% van de beoogde populatie. Dat ziet er al minder overtuigend uit.

De cijfers betekenen ook, als de op handen zijnde klus wordt bekeken vanuit het aantal mensen dat nog niet (volledig) is gevaccineerd, dat 96% van de doelgroep nog de tweede injectie moet ontvangen en zo’n 77% van de doelgroep zelfs nog de eerste. Dat is nogal wat.

Hoewel Rijna, afgelopen week al aangaf dat vanaf 29 maart a.s. inwoners jonger dan 60 jaar zich konden aanmelden worden, óók op zaterdagochtend nog, alléén burgers ouder dan 60 opgeroepen zich aan te melden voor vaccinatie. Een plaat die, na méér dan een maand, inmiddels al flink grijsgedraaid is.

Hoewel het BC en dan met name Rijna onder de gegeven omstandigheden geen slechte job doet (ik benijd hem geenszins), blijkt communicatie telkens weer de zwakste schakel. Alleen maar af en toe communiceren -vooral als het de overheid zo uitkomt- is niet de beste keuze. Het is best mogelijk dat er vanaf maandag inderdaad enorm wordt opgeschaald, maar vooralsnog is het voor de gemiddelde burger gissen of dat écht zo is. Frustrerend voor hen die zitten te popelen om de prik te mogen ontvangen.

In een crisis als deze moet communicatie dagelijks gebeuren en moet je de burgers meenemen in de ontwikkelingen en de voorbereidingen. Misschien wordt er achter de schermen in werkelijkheid wel verschrikkelijk hard gewerkt om alles op orde te brengen. Maar waarom zou je de bevolking daarvan niet op de hoogte houden? Waarom niet de pers uitnodigen om te laten zien hoe alles in gereedheid is of wordt gebracht? Waar en hoe de nieuwe priklocaties worden opgezet en ingericht? Hoe het systeem van registratie wordt aangepakt om méér aanmeldingen te kunnen verwerken, zodat binnen afzienbare termijn inderdaad meer mensen per dag kunnen worden geprikt?

De benadering die tot zover lijkt gekozen is een soort ‘black box’ benadering waarbij de burgers er maar op moeten vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Door de burgers daarentegen veelvuldig en proactief te informeren -en via beeldmateriaal met eigen ogen te laten zien wat er gebeurt- worden zij gerustgesteld.

Niet altijd duidelijk is of dat gebrek aan communicatie onkunde of onwil is, dan wel een combinatie van de twee. Maar dat het beter zou kunnen, staat mijns inziens als een paal boven water. Het mooie van communiceren is dat het -in tegenstelling tot vele andere zaken- niet veel hoeft te kosten. De pers draaft toch wel op en vertelt erover aan haar lezers, kijkers en luisteraars. Maar dan moet je er wel enige moeite voor doen. Het gunnen van een inkijkje of het delen van informatie wordt blijkbaar nog te vaak als ‘eng’ ervaren. Een gemiste kans.

Het beschamende is dat beide BES-zusters, St. Eustatius en vooral Saba, een vele malen betere job hebben gedaan, zowel als het gaat om de communicatie als om de vaccinatie zelf. Op Bonaire wordt door insiders gezegd die vergelijking mank gaat, onder meer door het verschil in schaal en de in Den Haag gekozen aanpak, maar dat is maar een deel van het echte verhaal.