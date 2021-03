KRALENDIJK – Supermarkt BonDiGro trok gisteren aan de noodbel omdat het voor het personeel steeds lastiger wordt hun vak uit te oefenen. De winkel heeft strenge regels om drukte binnen te voorkomen.

Supermarktmanager Vegter Vrugt geeft aan dat mensen nog steeds zonder karretje de winkel in willen, mondkapjes niet of half dragen en met gezinnen/echtparen naar binnen willen. “Wij snappen dat onze klanten gefrustreerd raken van de strakke regels en moe worden van het volgen hiervan. Ons doel is om open te blijven maar dan moeten we ons personeel beschermen en daarbij hebben we de hulp nodig van onze klanten.”

De supermarkt laat een persoon binnen, kinderen mogen niet naar binnen, kleintjes tot 2 jaar mogen wel mee in de winkelwagen, een winkelwagen is verplicht en het mondkapje is verplicht.

“Het kan niet zo zijn dan onze caissières in hun vrije tijd persoonlijk aangesproken worden en zich zelfs bedreigd voelen.” Aldus Vrugt.

Met de actie hoopt de supermarkt op meer begrip en respect van het winkelend publiek, niet alleen bij de BonDiGro, maar bij alle supermarkten op het eiland.