KRALENDIJK – Het Prins Bernhard Fonds is op zoek naar project ideeën waarbij de nadruk ligt op het betrekken van de eigen cultuur en bevolking bij het creëren van nieuwe activiteiten voor de bezoeker. Het zoekt “Culturismo” projecten.

Culturismo is letterlijk een combinatie van cultuur en toerisme. Projecten ondersteunen die de eigen cultuur en bevolking betrekt bij het creëren van nieuwe activiteiten voor de bezoeker. In het kader van dit fonds definiëren zij Culturismo projecten als zijnde al hetgeen aan de (buitenlandse) bezoeker kan worden aangeboden aan ervaring en beleving dat primair gebaseerd is op (een specifiek vlak van) de eigen cultuur en uitgebracht wordt door de lokale bewoner(s).

Het Fonds Culturismo richt zich op projecten van hetzij zelfstandige kunstenaars, artiesten en muzikanten of lokale culturele organisaties, musea of organisaties die wonen of gevestigd zijn op het eiland waar het project wordt uitgevoerd. Historici, wetenschappers en auteurs komen in principe ook in aanmerking voor subsidie van projecten uit het Fonds Culturismo.

Project ideeën kunnen voor 1 april 2021 ingediend worden. Voor meer informatie ga je naar de pagina van het Prins Bernhard Fonds