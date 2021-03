KRALENDIJK – Op 24 maart 2021 zijn er 455 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. 3 van de actieve gevallen zijn bezoekers. Er zijn gisteren 165 personen getest en het resultaat van 73 personen is positief. 79 mensen zijn hersteld van Covid-19.

Er zijn in totaal 16 ziekenhuisopnames door Covid-19. 11 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis op Bonaire. 4 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis op Curaçao en 1 persoon is overgebracht naar het ziekenhuis op Aruba. 3 personen liggen op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis in Bonaire.