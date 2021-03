De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Op Bonaire zijn gisteren 165 mensen getest. Van hen kregen 73 mensen een positief resultaat.

Er liggen in totaal zestien Bonairianen die positief getest zijn in het ziekenhuis. Zes personen zijn opgenomen in het ziekenhuis op Bonaire. Drie van hen liggen op de afdeling intensieve zorg. Vier personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis op Curaçao en één persoon is overgebracht naar het ziekenhuis op Aruba.

Op Bonaire zijn ook weer 79 mensen hersteld.

Bonaire heeft nu 455 actieve gevallen.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 102 mensen positief getest. In totaal werden er 742 tests uitgevoerd.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 35 mensen die positief getest zijn. Twaalf van hen liggen op de intensive care. Achttien mensen zijn weer hersteld.

Aruba heeft nu 510 actieve gevallen. In zestig gevallen gaat het om toeristen.

Curaçao

Gisteren zijn op Curaçao 133 mensen positief getest. In totaal werden 848 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 15,8 procent.

Acht mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis op Curaçao van wie één meteen naar de intensive care moest worden gebracht. Vier patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Daar liggen nu 33 mensen die positief getest zijn, van wie twaalf op de intensive care. Ook zijn er weer 34 mensen genezen.

Er liggen ook drie Bonairianen in het Curaçao Medical Center (CMC), van wie één op de intensive care.

Het totaal aantal actieve gevallen op Curaçao is nu 1259.