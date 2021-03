De eerste zending

Het aantal coronabesmettingen op Bonaire stijgt zorgwekkend snel en veroorzaakt grote druk op de beperkte zorgcapaciteit op het eiland. Daarom wordt het tempo van het vaccinatieschema op Bonaire opgevoerd. Gisteren kwamen er 11.700 BioNTech/Pfizer vaccins vanuit Nederland naar het eiland. Dit is inclusief de eerder toegezegde derde tranche van 2340 vaccins voor zorgpersoneel en 60-plussers.

Voor staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en vaccinatiegezant dr. Marc Sprenger (voormalig DG RIVM) is de grote druk op de zorg een belangrijke reden om in te stemmen met het verzoek van gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Nina den Heyer van het Openbaar Lichaam Bonaire om zo snel mogelijk alle volwassenen te vaccineren.

Vaccin aan alle volwassenen

Met de extra vaccins kan Bonaire na de noodzakelijke voorbereidingen vanaf donderdag 25 maart starten met het aanbieden van vaccinatie aan alle volwassenen. De afdeling Publieke Gezondheid begint donderdag met het vaccineren van extra risicogroepen en mensen in vitale beroepen, zoals medewerkers bij de brandweer, Koninklijke Marechaussee, handhaving en politie.

Vanaf maandag 29 maart kan iedereen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar zich registreren voor een afspraak. Mensen tussen de 50 en 60 jaar worden als eerste ingepland. De 60-plussers behoren, samen met het zorgpersoneel, tot de primaire doelgroepen. Van deze in totaal 5000 mensen heeft inmiddels ongeveer 65% hun eerste prik gehad.

Meer priklijnen

Het vaccinatietempo wordt flink opgevoerd. Het aantal prikdagen per week gaat van vijf naar zes. Daarnaast worden er extra priklijnen ingezet waardoor er per dag minimaal 500 mensen geprikt kunnen worden. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige aantal. De levering van vaccins aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius, is mede afhankelijk van de beschikbare vaccins voor Nederland.