In verband met het sterk oplopende aantal coronabesmettingen op Bonaire zijn wij op korte termijn en met grote spoed op zoek naar zorgprofessionals om het ziekenhuis op Bonaire te ondersteunen. Deze vacature is bij ons uitgezet in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).⁠

Wij zijn op zoek naar:

• IC verpleegkundigen⁠

• MC verpleegkunigen

• High Care verpleegkundigen⁠

• CCU verpleegkundigen⁠

• Algemeen verpleegkundigen⁠

• Anesthesiemedewerkers⁠

• SEH verpleegkundigen⁠

• Ambulance verpleegkundigen

• Recovery verpleegkundigen

Ben jij minimaal 1-3 maanden beschikbaar om de zorg op Bonaire te ondersteunen of heb je zelf een andere suggestie? Neem dan direct contact met ons op! Vanwege de continuïteit gaat de voorkeur uit naar kandidaten die langere periode kunnen blijven.

De functie-eisen voor de waarneming:

• Je hebt een (gespecialiseerd) diploma en minimaal 1 jaar gediplomeerde werkervaring.

• In heb bezit van een geldige BIG registratie (indien van toepassing).

• Je bent minimaal 1-3 maanden beschikbaar voor inzet.

• Een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem (dit is standaard voor waarnemers).

• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Je wil de basis van het Papiaments machtig worden.

• Je pakt werkzaamheden snel en zelfstandig op na een korte inwerkperiode.



Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

De arbeidsvoorwaarden tijdens het COVID-19 project:

• Je ontvangt een arbeidsovereenkomst van Healthz voor de duur van de opdracht.

• Salaris en inschaling volgens de CAO van Nederlandse Ziekenhuizen, je huidige salaris en ervaringsjaren.

• We bieden je interessante arbeidsvoorwaarden met mogelijkheid tot verlengen als je in Nederland bij Healthz wil blijven werken.

• Healthz begeleid jou intensief van begin tot eind van de waarneming.

• Je ontvangt een retourticket Nederland – Bonaire.

• De woonruimte en autohuur worden voor je verzorgd en vergoed.

• Als het qua tijdsplanning past ontvang je van ons een Papiamento les.

• Onze emigratiecoach op Bonaire is bereikbaar om al je vragen en eventuele problemen op te lossen.

In deze situatie is het Ministerie van Volksgezondheid onze opdrachtgever en zal je via Healthz bij het Fundashon Mariadal worden gedetacheerd. Anders dan normaal kom je dus niet bij het ziekenhuis, maar bij ons in dienst. Tickets, huisvesting en autohuur worden gedurende jouw werkperiode voor je geregeld.

Ben jij in de gelegenheid om op korte termijn naar Bonaire te vertrekken? Neem dan contact met ons op via +31(0)20-2443798 of stuur een mail naar [email protected].

Contactgegevens Healthz Recruitment

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu



Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

KVK. 80015468