KRALENDIJK – Afgelopen weekend is er opnieuw streng opgetreden door Politie, marechaussee en Toezicht en Handhaving. Er is gecontroleerd op het naleven van de avondklok, groepsvormingen en het alcoholverbod in het openbaar.

Vrijdag en zaterdag

Er werd een proces verbaal uitgeschreven voor groepsvorming bij een woning. Bij een knoek werd een groep streng toegesproken en weggestuurd. Enkele horecagelegenheden waren nog open na acht uur voor verkoop van voedsel en/of drank. De gelegenheden werden tot nader order gesloten. Het team constateerde dat er na negen uur toch mensen in hun auto’s op straat waren. Dertien personen kreeg een proces verbaal voor het overtreden van de avondklok. Ook werden twee personen aangehouden wegens overtreding van de avondklok.

Zondag

Vanaf 16.30 uur werden de stranden gecontroleerd op samenscholingen en alcoholconsumptie. Er werden verschillende proces-verbalen gegeven en een hoeveelheid alcoholische drank in beslag genomen. Ook werd een persoon aangehouden wegens overtreding van de Vreemdelingenwet BES. Na sluitingstijd om 20.00 uur werd een horeca gelegenheid gesloten. Er werden 14 processen-verbaal gegeven voor het overtreden van de avondklok.