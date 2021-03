KRALENDIJK – Onderwijspersoneel en medewerkers in de noodopvanglocaties voor kinderopvang krijgen voorrang bij vaccinatie. Afgelopen zaterdag 20 maart kregen zij de eerste prik tegen corona.

Na de paasvakantie, maandag 12 april, kunnen zij allemaal twee keer geprikt zijn. Het besluit om nu ook deze groep te vaccineren komt mede door de sluiting van scholen en reguliere kinderopvang als gevolg van de lock-down.

Het prikken van het onderwijspersoneel en de medewerkers in de kinderopvang gebeurt parallel aan het prikken van zorgpersoneel en 60-plussers. Van deze groepen heeft bijna drie kwart zich nu geregistreerd.

Vaccinatie van onderwijspersoneel en medewerkers in de kinderopvang draagt bij aan een veiliger schoolomgeving, minder uitval van professionals en continuïteit in opvang van kwetsbare kinderen. Volgens het RIVM is één tot twee weken na de eerste prik 60-90% van de mensen beschermd tegen het coronavirus.

Er is een kleine kans dat je corona krijgt maar daar wordt je meestal veel minder ziek van. De kans dat je corona krijgt na twee prikken is erg klein, maar niet nul. Ook is nog niet bekend of je het coronavirus kunt overdragen. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen voorlopige dezelfde regels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid is in overleg met het ministerie van VWS over de levering van extra vaccins. Als deze worden toegekend, ontstaat er meer ruimte om het aantal vaccinaties per dag op te voeren en om andere urgente doelgroepen te gaan prikken. Het gaat bijvoorbeeld om veldmedewerkers van vitale beroepen als politie en handhaving, brandweer en de Koninklijke Marechaussee.