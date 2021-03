Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand maart bij Bona Bista

Bona Bista – Pure36 Luxury Smart Homes

Deze “Luxury Smart Homes” zijn de meest innovatieve en duurzame woningen die ooit gebouwd zijn op Bonaire! Dit project maakt het mogelijk dat de koper van deze luxury smart homes een eigen ontwerp kan kiezen voor de villa.

Ben je nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden? Bij Pure36 kunt u deelnemen in een innoverend woon en leef concept, gebaseerd duurzaamheid en de volgende smart technologieën: – Solar battery powered – Solar water heating – Regenwater opvang – Grijswater hergebruik – Eetbare tuinen

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met Bona Bista Bonaire:

Bona Bista #1

Telefoon : +599 700 2950

E-mail : [email protected]

Website :www.bonabistabonaire.nl

Huis van de maand maart bij Harbourtown Real Estate

Kaya Kuarts 2

Luxe familiewoning met extra appartement

Zeer goed onderhouden en volledig rolstoeltoegankelijke woning met zwembad met uitzicht op zee, gebouwd in 1993. Deze royale woning is gelegen op een hoek in de wijk Santa Barbara en heeft in totaal 4 slaapkamers, 3 badkamers, studeerkamer en wasruimte. Het gastenverblijf in de tuin is apart te verhuren.

Aan beide kanten van dit hoekperceel is een overdekte carport. Via een trap aan de voorzijde (13 treden) bereikt u de royale porch van 30 m2 met mooie recent aangelegde vloertegels. Vanuit hier heeft u een prachtig uitzicht over de azuurblauwe oceaan en Kralendijk. Aan de achterkant kunt u de woning bereiken via een speciaal rolstoeltoegankelijk wandelpad.

Royale L-vormige woonkamer met in de vierde hoek een U-vormige Miele-keuken. De woning heeft overal airconditioning. Aan de rechterzijde van de woning bevindt zich een hal die toegang geeft tot de master bedroom met badkamer en-suite en verder naar 2 slaapkamers en 1 badkamer. Aan de achterzijde is een ruimte overdekte porch die rondom screens heeft, zodat u lange avonden zonder muggen buiten kunt zitten.

Aan de linkerkant van de woning, achter de tot hobbyruimte omgebouwde garage, bevindt zich mooi verscholen een groot zwembad van 4 bij 8 meter binnenmaat. Het zwembad met travertin rand heeft een aantal treden en de diepte is aflopend van 1.40 naar 1.65 meter. Naast het zwembad is een ruime overkapping die veel privacy biedt.

Onder de woning bevindt zich een ruime wasruimte (1.80 hoog) en een kantoor / atelier met uitzicht op de tropisch aangelegde tuin. Verder zijn onder de porch nog aparte ruimtes voor de boiler, gastanks en de meterkast.

Voor in de tuin is een vrijstaande studio met ruime porch. De studio heeft een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en een verzorgde badkamer. Aan deze zijde van de woning bevindt zich een tweede prieel in de tropisch aangelegde tuin.

Kortom, een prachtige woning die u gezien moet hebben!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Huis van de maand maart bij RE/MAX Paradise Homes

El Pueblo 20

El Pueblo Villa 20 biedt een spectaculair uitzicht van 360 graden over de zee en de omliggende heuvels vanaf het dakterras.

De villa is gebouwd op de wind, zodat een verkoelende bries door het huis waait. Op eerste verdieping bevindt zicht een grote open woonkamer, volledig ingerichte moderne keuken en een groot (deels overdekt) terras met prive zwembad. Op de beneden verdieping zijn er vier grote slaapkamers met airconditioning. Alle slaapkamers hebben eigen badkamer.

Bekijk hier de Virtuele 3D-rondleiding https://my.matterport.com/models/HvXxudhbQgV

Verkoopprijs $ 685.000 USD

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand maart bij Sotheby’s

EEG Boulevard – Beach Villa

Een prachtige villa aan het water, gerenoveerd, voorzien van alle gemakken en accessoires en klaar voor eigen gebruik gebruik of verhuur. Het heeft 4 grote slaapkamers, 2 badkamers, extra aparte toiletruimte, grote polyvalente ruimte, aparte wasruimte en een grote garage. Zwembad is vernieuwd met nieuwe magna-pool installatie.

Het is rustig gelegen net voorbij Punt Vierkant. De villa komt inclusief alle keukenapparatuur van inductiekookplaat tot gecombineerde micro- / heteluchtoven tot al het bestek, broodrooster enz … 2 wasmachines waarvan 1 normaal en 1 groot (15 kg) in de garage, binnen- en buitenmeubilair gemaakt van stevig materiaal van designmerken, design binnen- en buitenverlichting met led, 4 slaapkamers met 4×2 bedden met alle toebehoren en linnengoed, 2 ruime ingebouwde laptopkluizen in de slaapkamers.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Huis van de maand maart bij Sunbelt Realty

Kaya Krisolito 65

Dit perfect onderhouden woning in de wijk Santa Barbara met fraai uitzicht over het eiland en de zee, heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers en een overdekt terras en dakterras met gazebo. De tropisch aangelegde tuin is voorzien van een mix van planten, palmbomen en witte steenslag.

Het huis is voorzien van:

110 en 220 Volt

airconditioning in alle slaapkamers

airconditioning in de woonkamer

alarm systeem

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand maart bij Bonaire Realty

Terramar 13

Ruim appartement gelegen aan de boulevard in hartje Kralendijk. 2 slaapkamers, 2 badkamers, schitterend terras met uitzicht over zee. Goede investering om te verhuren voor lange en midterm verhuur.

Vraagprijs US$ 450,000 kosten koper.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand maart bij Caribbean Homes

Grand Windsock Villa #6

De locatie van deze prachtige villa kan niet overwonnen worden! Gelegen op de bovenwindse hoek van het luxe Grand Windsock Resort, biedt de villa meer privacy en uitzicht dan elke andere villa op het terrein. Het prachtig gedecoreerde Grand Windsock 6 beschikt over een grote overdekte veranda met buiten-eethoek en lounge zithoek in de nabijheid van het privé zwembad. Binnen in de woning is een moderne open keuken en woonkamer. De woning heeft 3 ruime slaapkamers deze bevinden zich naast de woonkamer. De master heeft een moderne en-suite badkamer. Een andere complete badkamer is beschikbaar voor gasten. De woning beschikt over een aparte wasruimte die extra opslagruimte biedt.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand maart bij Qvillas

Pure 36 P30

Pure 36 P30 is een prachtige luxe smart home en kan nu van u zijn! Pure 36 P30 is op een minimalistische manier ontworpen en is geïmplementeerd met de nieuwste slimme en duurzame technologieën.

De woning is gebouwd van duurzame materialen en draait volledig op zonne-energie. Naast de zonnepanelen heeft het huis ook een BYD batterij van 13.8kw die 220 volt stroom levert. Deze milieu vriendelijke combinatie zorgt ervoor dat het huis volledig off the grid is!

Er bevinden zich 2 ruime slaapkamers met en-suite badkamers. De woonkamer en open keuken zijn omringt met elektrisch rolluiken waardoor het huis aan alle kanten geopend kan worden naar buiten. Buiten bevind zich een heerlijk zwembad en uitzicht op de groene Kunuku. Neem snel contact met ons op om een kijkje te nemen in deze prachtige en bijzondere woning.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Huis van de maand maart bij Caribbean Vista Blue

Op dit moment heeft Caribbean Vista Blue geen huizen meer in de verkoop, alle huizen in de portefeuille zijn verkocht of in onderhandeling. Caribbean Vista Blue, heeft daarom alle tijd om jouw huis te verkopen. Ben jij van plan om je huis op Bonaire te koop aan te bieden? Neem dan contact op met Caribbean Vista Blue. Ilona en haar team helpen je graag om van de verkoop een succes te maken. Wie weet staat jouw huis volgende keer in het artikel “Huis van de maand” op Bonaire.nu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com