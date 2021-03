Inmiddels is de benodigde apparatuur aangekomen op het eiland, als ook de technische ondersteuning. Foto: Hestia

Kralendijk- Het Nederlandse bedrijf Hestia is klaar om te beginnen met het uitvoeren van Covid (snel)tests op het eiland. Zoals Bonaire.nu eerder meldde, betekent de komst van Hestia een enorme impuls voor de testcapaciteit op Bonaire.

Een belangrijk verschil is dat ook PCR testresultaten nu ook binnen 20 minuten beschikbaar kunnen zijn. De opstart van de operatie van Hestia, in samenwerking met het lokale laboratorium BONLAB, mag worden gezien als een ‘game-changer’.

Door de uitbreiding van de capaciteit en de snelheid van het testen, worden belangrijke barrières voor reizigers weggenomen.

Inmiddels is er ook een website in voorbereiding waarmee reizigers zich kunnen registreren voor de benodigde tests. Mensen die de test afleggen krijgen een officieel certificaat, dat ook in het buitenland kan worden getoond.

