De afdeling sport en recreatie is een onderafdeling van de afdeling Educatie & Welzijn, vallend binnen de directie Samenleving & Zorg. De afdeling sport en recreatie, ook wel bekend als INDEBON, draagt zorgt voor sport en educatie m.b.t. beweging aan de Bonairiaanse gemeenschap.

WAT GA JE DOEN?

Je levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van (deel)beleid voor de afdeling en overlegt met het afdelingshoofd over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden, daarbij ondersteun je het afdelingshoofd bij het bewaken van de voortgang van de beleidswerkzaamheden binnen de afdeling. Je signaleert dreigende knelpunten en verzorgt de algemene voortgangsinformatie ter zake en levert bijdragen aan de verdere ontwikkeling van (uitvoering)beleid van de afdeling. Daarnaast stel je een (deel) beleidsplannen op voor het aandachtsgebied, rekening houdend met de doelstelling(en) van de afdeling.

Ook treed je op als aanspreekpunt/adviseur over lopende projecten en opdrachten op het specifieke aandachtsgebied en voert hierover afstemmingsoverleg met in- en externe betrokkenen en je adviseert het afdelingshoofd over de inhoudelijke werkprocessen en over de opzet, organisatie en het functioneren van de onderafdeling;

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een relevante HBO opleiding. Daarnaast beschik je over minimaal 4 jaar ervaring binnen dit werkgebied en beheers je zowel mondeling als schriftelijk Nederlands en Papiamentu;

Algemene kennis van de organisatie, de werkwijze en de inrichting van de afdeling binnen het OLB zijn van belang;

Vaardigheid in het ontwikkelen van een (deel)beleidsplannen, opstellen van rapportages, concept beleidsadviezen en nota’s zijn ook van belang.

In verband met de huidige (door)ontwikkelingen binnen de directie Samenleving & Zorg, is deze functie een tijdelijke functie voor 2 jaar.

Een positieve VOG is een vereiste en een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal $ 4456,- bedraagt (functieschaal 11).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 maart 2021 via [email protected]. Bij vragen kun je contact opnemen met mevrouw Ingrid Sealy [email protected] of mevrouw Patricia Gerritzen-Veen [email protected].