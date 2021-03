Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op zoek naar een medewerker die de afdeling Facilitaire Zaken komt ondersteunen in de functie van Medewerker Facilitaire Dienst A. De afdeling Facilitaire Zaken ondersteunt de overige directies en afdelingen.

WAT GA JE DOEN?

Als Medewerker Facilitaire Dienst A ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de bodes. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het inplannen van de bodes. Je informeert de bodes over hun werkzaamheden en procedures. Je controleert of het werk goed is uitgevoerd. Daarnaast neem je eventuele klachten over de uitgevoerde werkzaamheden in ontvangst en rapporteer je bijzonderheden aan je leidinggevende. Ook informeer je klanten over de inzet van de bodes.

Verder voer je licht administratieve werkzaamheden uit. Zoals het verzamelen en sorteren van facturen, controleren en corrigeren van (telefoon)gegevens. Je houdt (interne) telefoonlijsten bij en past de gegevens indien nodig aan. Je houdt de aan- en afwezigheid van medewerkers bij. Je voert gegevens in geautomatiseerde databestanden en ondersteunt de medewerker inkoop bij de aanvraag van eenvoudige offertes.

Ook kun je worden ingezet voor de distributie van goederen. Van het aannemen, controleren en eventuele afwijkingen/beschadigingen rapporteren tot het behandelen van aanvragen en het uitgeven van aangevraagde goederen.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een MBO niveau 2 diploma (Facilitaire dienstverlening). Je hebt kennis van de geldende (administratieve) procedures en voorschriften; inzicht in de taak en werkwijze van de diensten en afdelingen van het OLB. Je bent klantgericht, accuraat en vaardig in het omgaan met geautomatiseerde databestanden.

Het salaris bedraagt minimaal $1.200,- (aanloopschaal 3) maximaal $1.937,- (functieschaal 4).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 31 maart 2021 aan het Bestuurscollege van Openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: [email protected].

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Lucrecia Martis-Dortalina, Afdelingshoofd Facilitaire Zaken en/of Gamily Manuela, Beleidsadviseur P&O +599 715 5530 tst. 2113.