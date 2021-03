Ben je van plan om binnenkort tussen Bonaire, Sint Eustatius en/of Saba (de BES-eilanden) te reizen? Misschien bezoek je één van deze eilanden voor zaken of voor familiebezoek? Lees hier wat de regels en beperkingen zijn voor reizen tussen de BES-eilanden. De regels die nu gelden kunnen worden aangepast, informeer jezelf goed voordat je op reis gaat.

Waar voorheen de ‘BES Bubble’ van toepassing was voor reizigers tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn de regels nu aangepast. Reizigers uit Sint Eustatius en Saba die naar Bonaire willen kunnen via Curaçao reizen. Op Curaçao verblijf je dan in het transitgedeelte op de luchthaven. Daarnaast verzorgt luchtvaartmaatschappij Winair op dinsdag tijdelijk een rechtstreekse vliegverbinding tussen Sint Eustatius en Bonaire.

Vanuit Sint Eustatius of Saba naar Bonaire

Indien je vanaf Sint Eustatius of Saba naar Bonaire reist hoef je geen PCR-test, antigeentest of NAAT-test te doen om Bonaire binnen te kunnen komen. Wel moeten reizigers vanaf deze eilanden een gezondheidsverklaring invullen. De verklaring moet uiterlijk 72 uur en niet later dan 48 uur voor vertrek naar Bonaire zijn ingevuld. De verklaring is te vinden op de website van de Afdeling Publieke Gezondheid van Bonaire www.bonairepublichealth.org en kun je daar downloaden.

Van Bonaire naar Sint Eustatius

Bonaire wordt sinds 16 maart 2021 als hoog risico land gezien door Sint Eustatius. Daarom moeten reizigers vanaf Bonaire een negatief NAAT-testresultaat (maximaal 72 uur oud) overleggen. Een negatieve sneltest is niet nodig vanaf Bonaire. Ook moeten reizigers vanaf Bonaire 10 dagen in quarantaine verblijven. Op de laatste dag van de quarantaineperiode volgt een antigeentest. Het resultaat van die test moet ook in quarantaine afgewacht worden.

Iedereen die momenteel naar Sint Eustatius wil reizen moet zich vooraf aanmelden en toestemming vragen via het volgende e-mailadres: [email protected] In de aanmelding moet je aangeven wanneer je aankomt, je naam, geboortedatum, nationaliteit, in welke landen je de laatste 14 dagen bent geweest en waar je tijdens je quarantaine van 10 dagen wilt verblijven. Deze aanvraag moet minimaal 72 uur voor vertrek worden ingediend, binnen 48 uur ontvang je bericht terug.

Daarnaast moet er ook nog een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Het formulier moet tussen 48 en 12 uur voor aankomst op Sint Eustatius worden ingediend.

De meest actuele reisregels voor reizen naar Sint Eustatius vind je op www.statiagovernment.com.

Van Bonaire naar Saba

Het eiland Saba bereidt zich voor op een heropening per 1 mei 2021. Maar tot die tijd moet je rekening houden met de volgende regels om van Bonaire naar Saba te kunnen reizen. Saba ziet Bonaire momenteel als hoog risico land.

Iedereen die naar Saba wil reizen moet toestemming vragen aan de gouverneur van het eiland. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

Ook moeten reizigers vanuit hoog risico landen, zoals Bonaire, een negatief PCR-testresultaat tonen. Dit testresultaat mag maximaal 72 uur oud zijn.

Daarnaast moeten reizigers uit hoog risico landen bij aankomst op Saba 10 dagen in quarantaine. Dat mag in een hotel of thuis. Indien je in een hotel verblijft moet je in je kamer verblijven en mag je geen gasten ontvangen. Hier wordt tijdens de quarantaineperiode op gecontroleerd. Na deze quarantaineperiode volgt er een PCR-test, waarvan het resultaat negatief moet zijn.

De meest actuele reisregels voor reizen naar Saba vind je op: http://www.sabatourism.com/entry-saba

Reizigers worden geadviseerd zich goed te laten informeren door hun reisverzekering over de dekking van hun reis naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba.