KRALENDIJK – Flamingo Express Dutch Caribbean (FXDC Post) laat in een persbericht weten in verband met de huidige COVID-situatie op Bonaire, het Postkantoor aangepaste openingstijden zal invoeren.

Vanaf maandag 22 maart zal het postkantoor van 08.00 tot 14.00 (non stop) open zijn voor haar klanten. Alle services zullen worden verleend en er kunnen maximaal 2 klanten tegelijkertijd in het postkantoor aanwezig zijn. Het dragen van een mondkapje is verplicht gesteld.

Gezien het feit dat enkele postbezorgers in verplichte quarantaine zijn, is er sprake van gebrek aan capaciteit om dagelijks in alle wijken te bezorgen. FXDC Post zal alles in het werk stellen om ondanks deze onderbezetting, de continuïteit van postbezorging te blijven garanderen. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met enige vertraging.

Poststukken die door de sluiting van het bedrijfsleven niet kunnen worden bezorgd -door het ontbreken van een brievenbus- zullen gedurende de “lockdown” worden aangehouden en later worden bezorgd.

Hierbij doet FXDC Post nogmaals een beroep op het bedrijfsleven en de gemeenschap om een brievenbus te plaatsen zodat de post kan worden afgeleverd.