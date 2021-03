De afdeling Educatie en Welzijn is belast met het ontwikkelen van beleid en het verlenen van diensten op het gebied van Educatie en Welzijn vóór en aan de inwoners op Bonaire. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de controle en uitvoering van het beleid op het gebied van Educatie en Welzijn. Ook worden door de afdeling de wettelijke taken op het gebied van de leerplichtwet BES en wet sociale kans trajecten jongeren BES uitgevoerd.

WAT GA JE DOEN?

Als lid van het MT lever je een bijdrage aan de vorming en uitvoering van strategische doelen van de directie, vertaal je het strategisch beleid van de directie naar de beleidsvelden van de afdeling en toets je (inhoudelijk) producten en beleidsvoorstellen;

Je draagt zorg voor beleidsuitvoering en -evaluatie, je voert hierover overleg met de beleidsadviseur(s) en bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid;

Daarnaast lever je een bijdrage aan het beleid van de directie en adviseert over beleidsvraagstukken en treed je op als adviseur van de directeur over politiek gevoelige en over afdeling overstijgende zaken;

Je treedt op als integraal manager van de afdeling, bewaakt de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, de begeleiding, de stimulering en de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren.

Onder het afdelingshoofd vallen o.a. SKAL, INDEBON en de Bibliotheek.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een relevante WO opleiding. Daarnaast beschik je over minimaal 6 jaar ervaring binnen dit werkgebied en beheers je zowel mondeling als schriftelijk Nederlands en Papiamentu;

Kennis van managementmethodieken, brede kennis van en inzicht in de (Caribisch) Nederlandse wet- en regelgeving, beleidsterreinen en werkgebieden van de afdeling, zijn van belang in deze functie, daarnaast is inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen het OLB ook van belang. Vaardigheid in het adviseren over politiek gevoelige onderwerpen wordt als een pré gezien;

Eerder verworven competenties binnen een veranderende omgeving zijn ook een pré.

In verband met de huidige (door)ontwikkelingen binnen de directie Samenleving & Zorg, is deze functie een tijdelijke functie voor 2 jaar.

Een positieve VOG is een vereiste en een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal $ 7380,- bedraagt (functieschaal 15).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 maart 2021 via [email protected]. Bij vragen kun je contact opnemen met mw. Silvana Serfilia-Janga [email protected] of mw. Patricia Gerritzen-Veen [email protected] .