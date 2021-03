De afdeling Burgerzaken is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet- en regelgeving op het terrein van burgerzaken, bijvoorbeeld de gegevensverwerking van de basisadministratie, het verrichten van werkzaamheden voor de burgerlijke stand. Het uitvoeren van bevolkingscontroles, het uitgeven van paspoorten en identiteitskaarten, het voorbereiden van de uitvoering van de verkiezingen, het voorbereiden van de straatnaamgeving en huisnummering, het verzorgen van de legesadministratie en het kasregister.

WAT GA JE DOEN?

Je ontwikkelt op tactisch niveau het beleid op een deelgebied (of een afgeleide daarvan) van de maatschappelijke sector of ontwikkelt beleid op een bedrijfsvoering gebied dat ondersteunend is voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie. Ook draag je zorg voor het opstellen en realiseren van het (meerjaren) beleids- en beheersplan, het jaarplan, jaarafspraken en managementrapportages voor de afdeling. Je treedt op als integraal manager van de afdeling, bewaakt de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, de begeleiding, de stimulering en de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren.

Daarnaast initieer je en stuur je veranderingsprocessen aan en geeft resultaatgericht leiding. Ook lever je een bijdrage aan het beleid van de directie en adviseert over beleidsvraagstukken en treed je op als adviseur van de directeur over politiek gevoelige en over afdeling overstijgende zaken.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een relevante WO opleiding. Daarnaast beschik je over minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie en beheers je zowel mondeling als schriftelijk Nederland en Papiamentu;

Kennis van managementmethodieken, brede kennis van en inzicht in de (Caribisch) Nederlandse wet- en regelgeving, beleidsterreinen en werkgebieden van de afdeling, zijn van belang in deze functie, daarnaast is inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen het OLB ook van belang. Vaardigheid in het adviseren over politiek gevoelige onderwerpen wordt als een pré gezien;

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je betrouwbaar, discreet, gestructureerd, integer, klant- en samenwerkingsgericht en servicegericht bent;

Je wordt aangesteld in algemene dienst en zal opereren binnen de nieuw op te zetten management pool van het OLB;

Een positieve VOG is een vereiste en een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat , afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal $ 6.497,- bedraagt (functieschaal 14).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 maart 2021 via [email protected].

Bij vragen kun je contact opnemen met mw. Silvana Serfilia-Janga [email protected] of mw. Patricia Gerritzen- Veen [email protected].