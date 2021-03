Vanmorgen gaf de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, een update over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen die vandaag plaatsvinden. Om 10 uur vanmorgen heeft ruim 3 procent van alle kiesgerechtigden op het eiland hun stem uitgebracht.

Stemmen kan nog tot vanavond 21:00 uur in de diverse stemlokalen verspreid over het eiland. Iedere kiesgerechtigde wordt gevraagd om een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Mensen die momenteel in quarantaine verblijven hebben de mogelijkheid om iemand anders te machtigen om hun stem uit te brengen.

Rijna roept iedereen op, om ondanks de uitdagingen door de huidige Covidsituatie, gebruik te maken van zijn of haar stemrecht. De gezaghebber komt vanmiddag om 16:00 uur met een update, waarna om 22:00 uur de voorlopige uitslag bekend wordt gemaakt. Morgen wordt de definitieve uitslag verwacht.