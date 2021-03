Caribbean Homes & Yachts B.V. is één van grootste en meest gerenommeerde makelaarskantoren op Bonaire, Caribisch Nederland. We zijn geen ‘doorsnee-kantoor’. Onze visie is: actief, eerlijk, betrouwbaar, transparant, met humor en altijd op zoek naar een ‘win-win resultaat’. Deze instelling vragen wij ook van onze nieuw aan te nemen medewerker.

Wie zoeken wij? Een commerciële, liefst innovatieve, teamplayer met humor

Voor een fulltime/parttime dienstverband met o.m. de volgende taken:

Verkoop en in-verkoop nemen van ons bestaande, en te verwerven, aanbod;

Onderhouden van (vaak langdurige) klant contacten;

Bouwkundig opnemen van onroerend goed;

Schrijven van wervende teksten (ENG & NL) voor website, social media etc.;

Uitvoeren van bijbehorende administratieve taken.

Wij zijn op zoek naar een collega met de volgende competenties:

Een teamplayer, sociaal in de omgang;

Ervaring in de makelaardij is een pré;

Commercieel & zelfstandig;

Innovatief perspectief;

Betrokken bij onze klanten, service gericht;

Accuraat;

Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Papiamentu en/of Spaans is een pré;

Goede beheersing van alle Microsoft applicaties;

Representatief.

Wat bieden wij?

Een leuke baan met groeimogelijkheden binnen een klein, zeer gedreven, team en een werkomgeving met veel dynamiek. Reacties in de vorm van een curriculum vitae vergezeld van een motivatie brief kunnen liefst vóór 24 maart 2021 worden gestuurd naar de heer Pieter Groenendal, eigenaar: [email protected]

Caribbean Homes & Yachts BV., Plasa Reina Juliana 6, Kralendijk, Bonaire.

T: +599 717 4686 of +31 85-8880442 E: [email protected] W: www.caribbeanhomesbonaire.com

