Kralendijk, Bonaire – Het Openbaar Lichaam Bonaire en de Kamer van Koophandel lanceren vandaag een enquête om de negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis voor bedrijven te helpen beoordelen, meten en analyseren.

Deze enquête zal worden gebruikt voor een meer uitgebreide ‘Post-Disaster Needs Assessment’ (PDNA) waarin de sociale en economische gevolgen van de pandemie op Bonaire worden beschreven en waarin de feedback en de herstelplanning van de overheid verder worden begeleid.

In 2020 heeft het Bonairiaanse eilandbestuur de Wereldbank benaderd voor technische ondersteuning bij het uitvoeren van de PDNA. Als belangrijke input voor de PDNA zal de enquête zich richten op een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals uitdagingen op het gebied van bedrijfsontwikkeling, operationele beperkingen en toegang tot middelen.

Het werk zal worden gefinancierd door de Europese Unie (EU) gefinancierde programma voor ‘Technical Assistance (TA) Program for Disaster Risk Financing and Insurance’ in de Caribische landen en gebieden overzee (LGO), beheerd door de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR).

Het TA-programma maakt deel uit van het regionale Caribische LGO-programma Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity (RESEMBID) van de EU, dat alle twaalf LGO’s omvat (totaalbedrag 42,67 miljoen EUR voor de periode 2018-2023).

De enquête wordt van 16 tot en met 26 maart 2021 via direct mailing door de Kamer van Koophandel Bonaire aan alle ondernemers op Bonaire verstrekt en is toegankelijk via de websites van de Kamer van Koophandel Bonaire en het Openbaar Lichaam Bonaire.

Alle antwoorden op de enquête zijn vertrouwelijk en worden privé gehouden. De algemene resultaten en bevindingen over de impact van COVID-19 op het bedrijfsleven worden gepresenteerd in de PDNA en op de websites van de aangesloten organisaties geplaatst.

De resultaten van de enquête zullen ook gepresenteerd worden aan de relevante ministeries in Den Haag om de behoefte aan meer uitgebreide en alomvattende economische maatregelen te benadrukken.

‘Als eiland is het belangrijk dat we een stapje verder gaan en proactief gegevens verzamelen over de vele uitdagingen waarmee het Bonairiaanse bedrijfsleven geconfronteerd wordt tijdens de aanhoudende COVID-19 crisis’, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van Economie, Toerisme en Financiën in het Bestuurscollege van Bonaire.

Ambassadeur Fernando Ponz Cantó, die aan het hoofd staat van de EU-delegatie in Guyana en Suriname en tevens verantwoordelijk is voor St. Barthélemy en de Nederlandse LGO’s Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, voegde eraan toe: ‘De EU blijft Bonaire steunen in zijn pogingen om adequaat te reageren op de negatieve effecten van de COVID-19 crisis, via het door de EU gefinancierde RESEMBID-programma, en is verheugd met de lancering van deze enquête die zich zal richten op de sociale en economische gevolgen van COVID-19″.

Het eilandbestuur moedigt bedrijven uit alle bedrijfstakken aan om de enquête in te vullen om een ​​volledig beeld te krijgen van de vele sociaal-economische effecten van COVID-19. Om tegemoet te komen aan het diverse bedrijfsleven van Bonaire, is de enquête beschikbaar in vier talen: Nederlands, Papiaments, Spaans en Engels. Vanwege beperkingen van het enquêteplatform vindt u de Papiamentse versie onder de titel Portugees.

De samenwerkende organisaties – het Openbaar Lichaam Bonaire, de Kamer van Koophandel Bonaire en de Wereldbank – werken voor het eerst samen om dit zeer belangrijke, eigentijdse onderzoek uit te voeren. De organisaties zetten hun collectieve kennis graag in om bruikbare inzichten te genereren over de COVID-19 crisis.

Deze enquête bouwt voort op een eerdere enquête die is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel van Bonaire door zich te concentreren op meer uitgebreide vragen die de financiële impact van COVID-19 op de bedrijven van Bonaire kwantificeren.