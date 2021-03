29 Gedeeld

De sporthal lag er op maandagmiddag compleet uitgestorven bij. Foto: ABC Online media.

Kralendijk- Op Bonaire zijn veel mensen boos over het feit dat twee vaccinatiedagen zijn komen te vervallen, omdat de sporthal die is ingericht als vaccinatie-locatie, ook moet worden gebruikt als stemlokaal voor de Kamerverkiezingen op 17 maart.

Burgers die eerder al een bevestiging hadden ontvangen voor hun eerste prik op 15 en 16 maart, ontvingen een mail met een nieuwe datum. In sommige gevallen ligt die datum een paar dagen later; in sommige gevallen een aantal weken later.

Er is veel onbegrip voor het feit dat het stemlokaal niet kon worden verplaatst naar een andere locatie, ofwel dat er een andere creatieve oplossing zou worden bedacht. Rekening houdend met een aantal vaccinaties van rond de 180 a 200 per dag de afgelopen week, worden tussen de 360 a 400 mensen benadeeld door het gebrek aan oplossingsvermogen van de lokale overheid.

Call center

Ook over het call center blijven de klachten aanhouden. Er zijn mensen die zeggen al dagen te bellen naar 0800 0800, maar dat de lijnen simpelweg niet worden beantwoord.

Chagerijn

Chagerijn bestaat ook over het feit dat het inenten op de meest ambtelijke wijze gebeurt: Alléén tijdens kantooruren en alléén op werkdagen. Dit terwijl het aantal besmettingen op het eiland hand over hand toeneemt. Ook het feit dat het Openbaar Lichaam blijft volhouden dat een afspraak moet worden gemaakt voor het kunnen ondergaan van de Covid-test, wordt door veel mensen niet begrepen.

