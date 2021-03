KRALENDIJK – Vandaag is het half bewolkt, soms zwaar bewolkt met lokaal een bui tot mogelijk een paar buien. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 29 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten-noordoosten komen en zal matig tot krachtig zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 19 knopen).



Op dinsdag is er een storing in de lagere lagen van de atmosfeer en beïnvloedt ons weerbeeld tot woensdag en zal dinsdag van tijd tot tijd leiden tot buienactiviteit, een dag met veel bewolking, weinig uren met zon en mogelijk kan er regen van betekenis vallen (tussen de 10-20 mm, lokaal mogelijk meer). De wind neemt toe uit het oosten-noordoosten en kan soms hard zijn, voornamelijk tijdens buien (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen). De temperaturen gaan verder omlaag overdag en het wordt maximaal 28 graden Celsius. In de nacht blijft de temperatuur ongeveer onveranderd of gaat de temperatuur lokaal ietsjes naar beneden, afhankelijk of het regent of niet.

Op woensdag verbetert het weerbeeld al snel en neemt de kans op regen snel af. Het wordt dan half bewolkt met een afnemende kans op een bui. De temperatuur blijft onveranderd in de nacht maar neemt overdag toe naar 29 of 30 graden Celsius. De wind zal ongeveer onveranderd blijven uit het oosten-noordoosten en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 22 knopen).

Donderdag beloofd het een mooie dag te worden met veel zon en het blijft dan merendeels droog. Het wordt dan in de nacht 25 graden Celsius en overdag tussen de 30-31 graden Celsius. De wind zal iets toenemen uit het oosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

Op vrijdag zou de kans op een bui of twee weer toe kunnen nemen aangezien er weer wolkenvelden uit het oosten-noordoosten over de eilanden kunnen trekken en lokaal tot een bui of twee kunnen leiden. De temperatuur blijft in de nacht onveranderd en daalt overdag een graad naar ongeveer 30 graden. De wind zal iets afnemen uit het oosten-noordoosten en zal matig tot hard zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 21 knopen).

