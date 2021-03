Fotocredit: Lokale fotograaf Leo Engelhart

Kralendijk – Elke maand selecteert Street Art Cities de beste muurschilderingen wereldwijd van die maand. Het stuk ‘Leilana’ van street artist Tymon de Laat, die onlangs ons eiland heeft bezocht op uitnodiging van Street Colors Bonaire, heeft gewonnen voor de maand februari! Het kunstwerk is een Tiki & Co project in samen werking met Tymon en Street Colors.

Tymon spreekt in zijn Facebook post veel dank uit aan iedereen op Bonaire voor hun steun tijdens de stemrondes. Mede door de bewoners van Bonaire heeft zijn prachtige stuk gewonnen.

Heb je het stuk nog niet gezien? Ga het dan bekijken op de muur van de nog te openen cocktailbar op de Kaya Bonaire. Wil je meer van Tymon zijn werk zien? Bekijk zijn Instagram hier.