Foto – Kustwacht Caribisch Gebied

KRALENDIJK – Gisteravond kreeg de kustwacht een melding van een zeilschip in nood. De Rescue & Coordination Center (RCC) van de Kustwacht schakelde meteen de Dash patrouillevliegtuig in om naar de aangegeven locatie te gaan. Daar aangekomen was de zeilboot inmiddels noord van LAC Baai tegen de rotsen gelopen.

Bij aankomst was 1 persoon al aan land en 3 personen in het schip om hun bezittingen van boord te halen. Politie en de koninklijke Marechaussee waren ook snel ter plaatse en hebben de opvarenden assistentie verleend.