KRALENDIJK – In de nacht van vrijdag 12 maart op zaterdag 13 maart heeft het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, een multidisciplinaire controle uitgevoerd in diverse wijken op Bonaire.



Tijdens de controle zijn drie aanhoudingen verricht voor het overtreden van de noodverordening en voor het geen gehoor geven aan bevelen van de politie. Het gaat hier om een man met initialen R.D.W van 48-jarige leeftijd, een man met initialen C.L.H van 40-jarige leeftijd en een vrouw met initialen C.M.P van 43-jarige leeftijd.



Diverse horecagelegenheden voldeden aan de regels, maar bij enkele locaties zijn er waarschuwingen en/of tips gegeven voor het voorkomen van samenscholing. Er zijn in totaal 13 proces-verbalen gegeven aan burgers die niet voldeden aan de regels.



Op een strand is een groep van 9 personen aangetroffen. Al deze 9 personen kregen een proces verbaal voor het niet nakomen van de regels in de noodverordening en voor het aansteken van een kampvuur op een strand.



Het multidisciplinair team zal de komende periode actief blijven controleren. Bij het niet naleven van de noodverordening zal er een proces verbaal worden gegeven.