Weer op de ABC eilanden voor vrijdag 12 maart en voor het komend weekend:

Vrijdag 12 maart: Het is half bewolkt met lokaal een kans op een buitje. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 17 knopen).



Weeroverzicht voor het weekend: Het weerbeeld zal in het weekend geleidelijk gaan veranderen. Een storing in de lagere lagen van de atmosfeer gaat zich langzaam naar het westen verplaatsen en zal dus onze regio gaan benaderen. De aanwezigheid van deze storing zal leiden tot een geleidelijke toename van de bewolking en hogere kansen op een aantal buien. De maximum in het weekend zal rond de 29 graden zijn, in de nacht wordt het minimaal rond de 24 graden en de wind zal onveranderd blijven en dus matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 17 knopen) vanuit het noordoosten. Begin volgende week, zet dit onstabiele weerpatroon nog door.

