Op de foto dhr Tjarco P Wassink van Stichting Brentano’s, dhr Evert L. Piar en mevrouw Henna Winklaar, resp. voorzitter en vice-voorzitter van Fundashon Alzheimer Bonaire bij het overhandigen van de Qwiek up projector

KRALENDIJK – Fundashon Alzheimer Bonaire is haar netwerk aan het uitbreiden buiten Bonaire en vooral ook in Nederland ten behoeve van de ouderen op Bonaire en specifiek voor de ouderen met dementie. FAB heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat Bonaire een dementie vriendelijke samenleving wordt. FAB heeft een partner gevonden in Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms te Amsterdam.

In dit kader is Fundashon Alzheimer Bonaire in contact gekomen met de heer Tjarco P. Wassink, bestuurssecretaris van de Stichting Brentano’s. De Stichting heeft besloten Fundashon Alzheimer Bonaire een splinternieuwe Projector te schenken ter waarde van Euro 5.553,=. Met veel blijdschap en erkentelijkheid wordt deze door Fundashon Alzheimer Bonaire in ontvangst genomen.

De projector projecteert levensgrote beelden op het plafond van de familie waardoor het lijkt als of de familie bij de bewoner op bezoek is. Alle technische drempels zijn hierbij weggenomen en op deze manier kan de bewoner in alle privacy fijn samen zijn met de familie.

De projector komt in deze tijd van de Corona crisis met de maatregelen van o.a isolatie goed van pas en zal zeker bijdragen om bezoekers van de dagopvang ook tegemoet te komen. Het is de bedoeling dat deze projector beschikbaar zal zijn voor alle dagbestedingen en zorginstellingen met mensen met dementieop Bonaire, maar wordt gecoördineerd door Fundashon Alzheimer Bonaire vanuit Kas di Kuido bij Fundashon Mariadal.

De “Qwiek up” proyector draagt bij tot ontspannen ADL belevingen en kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten, waardoor minder psycofarmaca nodig is. Bovendien houden zorgverleners tijd over voor dagelijkse zorgmomenten, doordat de bewoners rustiger en meegaander zijn.