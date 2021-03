Kralendijk – Bewoners van verpleeghuis Kas di Kuido van Fundashon Mariadal hebben hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Het gaat om ruim tweede derde van de ouderen die daar wonen.

Gisteren kregen zij in het verpleeghuis de prik toegediend door zorgpersoneel van Fundashon Mariadal. De bewoners van Kas di Kuido vallen onder de doelgroep van 60-plussers die sinds 1 maart gevaccineerd worden.

De afgelopen dagen hebben de afdelingshoofden van Kas di Kuido contact opgenomen met gemachtigde familieleden en contactpersonen van de ouderen om het vaccineren te bespreken. Een aantal van hen sprak ook nog met de behandelende artsen voor nadere informatie.

Uiteindelijk gaf tweede derde van de gemachtigden toestemming om hun familielid of naaste te laten prikken. In Nederland zijn al veel bewoners van verpleeghuizen geprikt. Daarvan zijn volgens het RIVM de positieve resultaten te zien, het aantal besmettingen van bewoners in verpleeghuizen neemt af.