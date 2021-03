3 Gedeeld

GGD arts Marian Luinstra-Passchier bij het beantwoorden van vragen van de pers op donderdagmiddag

Kralendijk- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is van plan meer mensen per dag te vaccineren, dan tot zover het geval is geweest.

Dat zei GGD Arts Marian Luinstra-Passchier in antwoord op een vraag van Sylvia de Leon van Bonaire.nu. Volgens Luinstra-Paschier zijn de eerste weken van de vaccinatie campagne gebruikt om ervaring op te doen met het proces en kinderziekten uit het systeem te halen. Veel mensen op het eiland vragen zich af waarom er niet meer mensen per dag worden gevaccineerd, dan tot nog toe het geval is.

“Met zo’n nieuwe vaccinatie-campagne zijn er altijd dingen die nog niet goed lopen”, aldus de GGD arts, die er aan toevoegde dat er ook sprake was van evaluatiemomenten.

Volgens het door het OLB opgestelde vaccinatieplan kunnen tot 840 mensen per dag worden gevaccineerd. In de eerste drie weken van de vaccinatiecampagne werd echter een gemiddelde behaald van tussen de 96 en 186 injecties per dag met het Covid-19 vaccin.

Oproep

Luinstra-Passschier maakte gebruik van verschillende vragen van de pers om inwoners op te roepen zich toch vooral te laten vaccineren. In de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder is nog voldoende ruimte voor het maken van afspraken.

