Global Detailing Services (GDS) biedt op de ABC-eilanden op maat gemaakte oplossingen voor het desinfecteren van onder andere gebouwen en vervoersmiddelen. GDS is gevestigd op Bonaire en heeft reeds 12 jaar ervaring in de luchtvaartindustrie. GDS reinigt en desinfecteert onder andere vliegtuigen en luchthavens. De technieken die GDS in de luchtvaartindustrie gebruikt, zijn tevens uitstekend inzetbaar voor overheden, ondernemers en particulieren.

In deze tijden, waarin we ons nu bevinden, is hygiëne en desinfectie van groot belang voor de volksgezondheid. GDS helpt overheden, ondernemers en particulieren met het veilig houden van de omgeving voor iedereen. Op Bonaire hebben zij onder andere gewerkt voor Plaza Beach Resort, Tropical Travel en Bonaire medical clinic, wijlen dr. Hermelijn.

GDS kan een langdurige sluiting van gebouwen voorkomen door deze volledig te desinfecteren. Hoe dat gaat is te zien in de volgende video van Live 99 bij de praktijk van wijlen dr. Hermelijn. Vanaf de 18.50 minuut is te zien hoe GDS de volledig praktijk ontsmet, zodat deze weer veilig heropend kon worden, zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen.

Ben je nieuwsgierig en wil je een offerte ontvangen neem dan contact op met GDS.

[email protected]

+599 787 0815