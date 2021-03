De afdeling Educatie en Welzijn is belast met het ontwikkelen van beleid en het verlenen van diensten op het gebied van Educatie en Welzijn vóór en aan de inwoners op Bonaire.

Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de controle en uitvoering van beleid op het gebied van Educatie en Welzijn. Ook worden door de afdeling de wettelijke taken op het gebied van de leerplichtwet BES en wet sociale kanstrajecten jongeren BES uitgevoerd.

WAT GA JE DOEN?

Je ziet toe op de naleving van de wet en regelgeving op het gebied van de leerplicht en sociale kanstrajecten voor jongeren en je rapporteert en adviseert daarover aan de bevoegde instanties. Je beoordeelt meldingen van derden en onderzoekt de oorzaken van verzuim.

Je treedt op als buitengewoon agent van de politie en stelt in voorkomende gevallen een proces-verbaal op. Je neemt aanvragen in behandeling en adviseert daarover aan ouders en bevoegde instanties.

Je geeft vorm aan het preventief beleid voor wat betreft schoolverzuim en stelt daartoe informatiemateriaal samen en verzorgt presentaties aan jongeren, ouders, verzorgers en scholen. Je onderhoudt het netwerk van partners en neemt deel aan in- en externe relevante overleggen. Op basis van eigen en bevindingen uit het veld kom je met (beleids-) voorstellen gericht op het verbeteren en aanpassen van de uitvoering van de leerplichtwet en wet sociale kanstrajecten jongeren.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een relevante HBO opleiding (bij voorkeur Agogisch werk of Pedagogiek). Daarnaast beschik je over minimaal 3 jaar ervaring binnen dit werkgebied en beheers je zowel mondeling als schriftelijk Nederlands en Papiamentu. Wij vinden het belangrijk dat je betrouwbaar, discreet, gestructureerd, integer, klant- en samenwerkings-gericht en servicegericht bent.

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat , afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $ 2.365,- (aanloopschaal 8) en maximaal $ 3.608,- (functieschaal 9).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 maart 2021 via [email protected].

Bij vragen kun je contact opnemen met mw. Ingrid Sealy [email protected] of mw. Patricia Gerritzen-Veen [email protected] of kijk op www.bonairegov.com.